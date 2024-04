G7 - Pichetto | Clima molto buon - convergenze tra Paesi

(Di domenica 28 aprile 2024) Torino, 28 apr. (Adnkronos) - “Vi sono moltee limature tra le posizioni dei diversi, che rispecchiano la realtà rispetto alle condizioni energetiche dei vari, ma ilo”. Lo dice, a margine della sua partecipazione all'incontro 'Bridging tradition and sustainable energy', promosso da Italgas, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, che sulle priorità del G7 aggiunge: “Siamo il Paese che è al centro del Mediterraneo e che proprio per questo soffre più di tutti il cambiamentotico, il rischio di perdita di biodiversità che è una caratteristica forte del nostro Paese, e naturalmente anche la questione dell'inquinamento, usiamo il termine più comune ma che dà più senso. Quindi ...

