(Di domenica 28 aprile 2024) L?appuntamento con la storia. Come mai era successo in passato, e come difficilmente potrà accadere in futuro. Quello che avverrà a Fasano in provincia di Brindisi, dal 13 al 15...

G7 con i “big” e il Papa: la Puglia blindata per un evento storico. I dettagli - L’appuntamento con la storia. come mai era successo in passato, e come difficilmente potrà accadere in futuro. Quello che avverrà a Fasano in provincia di Brindisi, dal 13 al ...

Continua a leggere>>

MERCATO - Sfida tra due big inglesi per Tuchel - "Thomas Tuchel lascerà sicuramente il Bayern Monaco, nonostante i tifosi stiano cercando di convincerlo a tornare sui suoi passi con una petizione, ed è ambito in Premier League. Manchester United e ...

Continua a leggere>>

L’abbraccio di big Luciano alla città che l’ha osannato. Scoperta la statua di Poli - PESARO Finalmente svelata la statua di Big Luciano che abbraccia il pubblico e lo accoglie, da via Curiel, prima di entrare al Teatro Rossini. Il volto sorridente, le braccia aperte con il ...

Continua a leggere>>