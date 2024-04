Programmi tv. “Chesarà”, durante la puntata andata in onda venerdì 27 aprile 2024, la nota conduttrice della trasmissione Rai, Serena Bortone , ha perso la pazienza in diretta . Scopriamo insieme che cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto) Leggi anche: L’Isola dei famosi, Peppe di ... Continua a leggere>>

furia bortone a Che Sarà: «Adesso mi sto scocciando» – Video - Il 25 aprile, il fascismo, l’antifascismo, il caso Scurati e le parole di Vannacci fanno parlare e dibattere nei vari talk, ma la furia si scatena a Che Sarà con protagonista Serena bortone contro Mas ...

La Rai è davvero diventata TeleMeloni Sì, e abbiamo le prove - I telegiornali, i programmi di informazione e di intrattenimento. E ora il caso Scurati e il controllo dei contenuti degli intellettuali: qualcosa scricchiola nella nuova Rai ...

Il caso Scurati tra cachet Rai e la furia di Meloni con i vertici di Viale Mazzini - Il caso Scurati, come prevedibile, si è trasformato in un boomerang per la premier Meloni. Che ora potrebbe ripensare agli assetti Rai. Rossi e Corsini in bilico. E sui ...

