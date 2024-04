frosinone, vede la ex moglie con un altro: minacce e fino a 100 messaggi al giorno. Scatta il codice rosso - Incontra la ormai ex moglie in compagnia di un altro uomo mentre passeggiano lungo una delle vie principali di frosinone e sospetta che la donna abbia iniziato una nuova relazione, 40enne ...

Continua a leggere>>

Chi sono i 29 giovanissimi Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella: le loro storie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi sono i 29 giovanissimi Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella: le loro storie ...

Continua a leggere>>

Mafia ed estorsione, imprenditore denuncia, in carcere anche un ottantenne - tanto che gli stessi avrebbero monitorato anche i profili social della moglie della vittima e avrebbero cercato di entrare in contatto con lei, al fine di indurla a convincere il marito a versare le ...

Continua a leggere>>