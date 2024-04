Frattesi come Dumfries - messaggio al Milan | Chiacchieroni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo Denzele lo sfottò ale in particolare a Theo Hernandez, arriva anche la risposta di Davidealle tante chiacchiere degli avversari. Durante i festeggiamenti, il giocatore ha esposto uno striscione. TANTE CHIACCHIERE – È il momento di gioire e festeggiare, ma anche il momento per togliersi qualche sassolino dalla scarpa in maniera sempre ironica e mai offensiva. Davidesi unisce allo sfottò nei confronti del, e in occasione della parata dei pullman e dei festeggiamenti per il ventesimo scudetto tra le vie dio, il centrocampista italiano ha esposto uno striscione con la scritta: “ista chiacchierone!”. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...