Franco e Luciana Chianelli ospiti del circolo Acli

(Di domenica 28 aprile 2024) FOSSATO DI VICO – Viene presentato oggi, alle 17,30, nei locali deldi Osteria del Gatto, il libro "Il coraggio di chi ha perso", alla presenza dei coniugi. L’opera è "una raccolta di esperienze di vita, che testimoniano il cammino straordinario" che ha portato alla nascita del comitato "Daniele". La famiglia, infatti, ha vissuto la drammatica esperienza della morte del figlioletto Daniele a causa di una leucemia. I genitori hanno trovato nel grande dolore lo spazio per il coraggio, per rialzarsi, ripartire e lottare, per alimentare la speranza di chi soffre per la malattia. In pochi anni il comitato "Daniele" è divenuto un punto di riferimento per i malati, in particolare bambini, ...