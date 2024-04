Francesco Cicchella ad Amici 23 imita Geolier - che lo videochiama in diretta

Amici il serale 2024, puntata 27 aprile: ospiti, diretta live dalle 21.25, chi sarà eliminato - La sesta puntata del serale di Amici 2024 in onda stasera, 27 aprile, su Canale 5. Diretta live, minuto per minuto, dalle 21,25 ...

Continua a leggere>>

Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la sesta puntata del Serale: Can Yaman tra gli ospiti in studio - Gossip TV Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del Serale di Amici 23. È tutto pronto per la sesta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda stasera sabato 27 aprile su Canale 5. Osp ...

Continua a leggere>>

Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato: le anticipazioni della sesta puntata - Gli ospiti della sesta puntata del Serale di Amici sono il cantante Rocco Hunt, l'attore Can Yaman e il comico francesco cicchella che imiterà Geolier. Can Yaman presenterà la seconda stagione della f ...

Continua a leggere>>