FOTO ‘Scuola in Ospedale’ - si riempiono gli scaffali del San Pio

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutipieni di volumi, libri e pennarelli sui tavoli, disegni alle pareti, puzzle con cui studiare arte, modelli del corpo umano per le scienze. È facile riconoscere in questi ambienti, spazi deputati all’insegnamento: qui, però, i docenti indossano un camice bianco e gli studenti sono i giovani pazienti del Reparto di Pediatria dell’Aorn San Pio di Benevento. Il servizio di Scuola in Ospedale è frutto di un accordo Inter istituzionale stipulato nel 1999, che prevede la presenza di personale qualificato, che garantisce un’offerta formativa specifica a seconda delle necessità. Il servizio di Scuola in Ospedale e’ una punta di diamante dell‘Azienda Ospedaliera San Pio e la direzione strategica sta cercando di investire e far crescere ancora di più questo servizio. Ecco i dati relativi agli alunni seguiti nell’anno scolastico 2022/2023. In ...