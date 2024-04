Fiorentina-Sassuolo 0-0 LIVE

live FV, fiorentina-sassuolo 0-0: SI PARTE AL FRANCHI - FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouame. A disp. Terracciano, Martinelli, Faraoni ...

FORM. UFFICIALI, IN PORTA TORNA CHRISTENSEN. ARTHUR IN MEDIANA. BARAK ALLE SPALLE DI KOUAME - La domenica di Serie A si chiude con la sfida del Franchi tra fiorentina-sassuolo. Viola, noni in classifica con 47 punti, che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare in ...

Serie A: fiorentina-sassuolo DIRETTA e FOTO - La Fiorentina prova a ripartire dopo la delusione per la sconfitta rimediata mercoledì a Bergamo contro l'Atalanta che le ha impedito di accedere, per il secondo anno di fila, alla finale di Coppa ...

