Finito il cibo per i poveri Massa - è allarme della Misericordia

(Di domenica 28 aprile 2024), 28 aprile 2024 – “Se prima avevamo chiesto aiuto per i terremotati o le popolazioni in guerra, ora l’appello lo facciamo per noi: i pacchi per icon dentro le derrate alimentari sono terminati. Serve un sostegno dai privati". Non usa mezze misure il presidente, Bruno Ciuffi, nel descrivere l’emergenza nella quale sono piombate le associazioni che aiutano gli indigenti. Una situazione emergenziale che coinvolge circa 80 famiglie (stiamo parlando soltanto) che ogni mese riceve il pacco con dentro biscotti, pasta, sughi pronti, e che ora vede questo servizio essenziale per arrivare alla fine del mese, in grande rischio. "Non c’è rimasto più nulla, siamo in difficoltà – prosegue il presidente –. Oggi siamo qui a fare un appello per i ...