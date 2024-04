Ferragni - rottura salata con Damato | spunta la maxi-liquidazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 aprile 2024) Chiaraabbandonata anche dal manager Fabio Maria: queste le ultime indiscrezioni sull'influencer, che sembrerebbe essere quindi sempre più sola. Stando a quanto riporta “Il Messaggero”, Fabio Maria, storico collaboratore nonché fedele amico di Chiara, starebbe avviandosi anche lui verso lidi lontani dalla. “Il sodalizio si sarebbe allentato e potrebbe comportare il pagamento di una”, si legge., peraltro, è stato indagato assieme a Chiara per il caso Balocco, oltre ad essere stato più volte menzionato da Fedez come una delle cause del divorzio dei Ferragnez. Tuttavia, il manager non ha mai commentato nulla che lo riguardasse, preferendo sempre il silenzio come risposta alle indiscrezioni degli ultimi mesi. ...