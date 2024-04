Federico Fashion Style racconta la sua aggressione omofoba | Umiliato - ora ho l’ansia ad uscire

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 28 aprile 2024)Fahionè stato recentemente vittima di unmentre stava viaggiando in treno da Milano a Napoli, come aveva avuto modo lui stesso di rivelare attraverso il suo profilo social mentre si trovava in ospedale per accertamenti. A distanza di qualche giorno è lui stesso are l’accaduto a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, sottolineano quanto questo episodio l’abbia amareggiato, soprattutto perché si è trovato a dover subire insulti per il suo orientamento sessuale. “Sono stati giorni difficili perché oltre il dolore fisico ho sentito un dolore interiore – hato – Mi sono sentito. Qualche giorno fa ero in partenza sul treno Milano-Napoli che viaggiava però con 30 minuti di ritardo. Io semplicemente ho chiesto al capotreno quanto avesse di ...