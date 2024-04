Fdi | Meloni - ' nel 2014 mancammo quoru - ora primo partito'

L’Italia è al primo posto per vendite di armi in Ue. Lo rivela il rapporto del Sipri, istituto internazionale indipendente di Stoccolma, citato dal Fatto Quotidiano. Nell’ultimo quinquennio (2019-2023) L’Italia ha venduto l’86% di armi in più rispetto al periodo che va dal 2014 al 2018. Il ...

Continua a leggere>>