Favola della domenica – La nuvola dei desideri

C'era una volta una che conteneva una miriade di pensieri magici. Un bambino di nome Anselmo attingeva spesso a questo serbatoio segreto. Quando si chiedeva: "A che cosa posso giocare oggi?", si portava con l'immaginazione sulla aspettando una risposta. Quel giorno apparvero, in sequenza: navi e pirati, giostre e aquiloni, macchinette a pedali e biciclette. Sembrava che la volesse esaudire ogni suo o. Però i giocattoli non rimanevano con lui, dopo un poco tornavano da dove erano venuti. 'Vorrei tanto conservarne qualcuno' pensava. 'Vorrei tenere i più belli con me'. Sapeva che ciò non era possibile. Anche se tentava di nasconderli, i giocattoli presto o tardi scomparivano. Parlò con la, come non aveva mai fatto prima: "Ascoltami. Che cosa devo fare per tenere con me ...