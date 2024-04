Ex parcheggio tra erba alta e insetti Degrado a ridosso della scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) "Sistemate quel serpaio". È l’appello lanciato da alcuni residentizona che si trova tra via Nursina e via Cesare Micheli, rivolto direttamente all’amministrazione comunale ed in particolare al sindaco Andrea Sisti per restituire decoro all’expubblicomedia Manzoni, da tempo occupato da un cantiere dismesso. La situazione di totale abbandono permane ormai da anni; l’area di proprietà pubblica fu concessa dal Comune ad una azienda privata che avrebbe dovuto trasformare l’ex caserma dei vigili del fuoco in un centro residenziale polifunzionale. Il cantiere fu sequestrato dalla ProcuraRepubblica in seguito ad un procedimento penale, simile a quello dei palazziPosterna, che si è concluso da quasi dieci anni con l’assoluzione degli imputati ed ...