Europee | Rauti - ' vincere per spostare asse politico a destra'

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “La candidatura di Giorgia Meloni alle prossime elezioniè una sfida per portare a Bruxelles il 'modello italiano', una maggioranza politica omogenea di centroche disegni un'Europa diversa, un'Europa dei popoli, meno burocratica e più pragmatica. Siamo sempre Stati europeisti ed adesso vogliamo realizzare il nostro sogno: un'Europa confederale di nazioni sovrane, forte e solidale, con una politica estera e di difesa da protagonisti nello scacchiere internazionale". Lo afferma la senatrice di Fratelli d'Italia e sottosegretaria alla Difesa, Isabella. “Con il Governo Meloni, l'Italia -ricorda- è tornata a farsi ascoltare in Europa ed a contare -anche come forza economica- al livello internazionale. Ora con le elezionidi giugno abbiamo l'occasione storica di ...

(Adnkronos) – L’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia presentano la campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del voto alle europee e gli eventi organizzati in occasione della Giornata dell’ Europa del 9 maggio. Lunedì ... Continua a leggere>>

Prima specifica di non aver voluto attaccare Elly Schlein nella sua presa di posizione sul «no» al nome della segretaria sul simbolo del Pd per le prossime Europee . Poi, però,... Continua a leggere>>

Prima specifica di non aver voluto attaccare Elly Schlein nella sua presa di posizione sul «no» al nome della segretaria sul simbolo del Pd per le prossime Europee . Poi, però,... Continua a leggere>>

europee: Magi, 'Meloni in campo per difendere lo status quo' - Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Non fatevi fregare: l’idea dell’europa delle nazioni di cui parla oggi Giorgia Meloni è l’europa di oggi, quella dei veti dei piccoli nazionalismi, delle ripicche tra Stat ...

Continua a leggere>>

Carlo Calenda: "Io ed Elena Bonetti candidati in tutte le circoscrizioni alle europee" - "Nei mesi scorsi ho più volte sollecitato pubblicamente tutti i leader politici a firmare un accordo per non candidarsi alle europee. Schlein e Tajani hanno già scelto la strada della candidatura dire ...

Continua a leggere>>

Calenda,mi candido in tutte le circoscrizioni alle europee - "La discesa in campo della presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea e sovranista, cambiano completamente lo scenario. Dobbiamo opporci con tutti i mezzi al progetto di 'una piccola It ...

Continua a leggere>>