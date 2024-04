Europee | Nastri - ' da Meloni ennesimo atto d' amore verso Italia e Fdi'

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “L'annuncio del nostro presidente nazionale, Giorgia, di candidarsi alle prossime elezioniè l'di generosità e dil'il nostro partito. Grazie al suo contributo determinante porteremo il modelloin Europa per costruire finalmente un'Europa unita, libera e indipendente, più forte e più sicura. Per la battaglia delle battaglie, da oggi siamo tutti in campagna elettorale al fianco del nostro leader. Grazie Giorgia!”. Lo afferma il senatore di Fratelli d'Gaetano, questore del Senato.

nella corsa verso le elezioni euroee di giugno , conduce la gara Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabilmente in testa con il 27,4%. Segue il Pd di Schlein, in lieve calo.

A poche settimane dalle elezioni europee , FdI e Lega perdono voti mentre FI resta stabile. Sul fronte delle opposizioni, invece, il Pd sale al 20%, seguito da M5s in lieve calo. Male i partiti dell'ex Terzo Polo: in calo sia Stati Uniti d'Europa (la lista di +Europa e Iv) che Azione. Va meglio per ...

Antonio Decaro ha salutato ieri il consiglio comunale di Bari. L'ultima seduta consiliare da sindaco, dopo dieci anni da primo cittadino ed in vista delle elezioni . Che per lui saranno le europee mentre il capoluogo pugliese saranno le Comunali , con la scelta del nuovo sindaco. Carlo Salvemini ha ...

europee, Meloni: "Ho deciso di scendere in campo e guidare le liste di FdI, per chiedere agli italiani se sono soddisfatti del nostro lavoro"

Diritti d'autore Roberto Monaldo/LaPresse/Copyright 2024 The AP. All rights reserved. - In diretta dalla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara, la premier italiana annuncia la sua candidatura alle elezioni europee del prossimo giugno #EuropeNews

