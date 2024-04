Enrico Papi | Sono sposato da 26 anni - ma mi sento fluido

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 28 aprile 2024)è da poco tornato in onda alla guida della nuova edizione de La pupa e il secchione, in onda ogni mercoledì su Italia 1, ma non ama particolarmente parlare della sua vita privata. Ora il conduttore ha fatto un’eccezione e ha raccontato lati meno nascosti di sé in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha trattato temi importanti come l’amore e il rapporto con la donna che lo ha reso padre. Ormai da 26lui ècon Raffaella Schifino, da cui ha avuto due figli, ma lui non nasconde come il loro legame sia particolare, soprattutto perché preferisce definirsi, definizione che sembra essere adatta a come lui vive l’amore: “Ci autosopportiamo: ognuno di noi ha più difetti che pregi e per stare insieme bisogna saper apprezzare soprattutto i difetti –...