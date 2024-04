Endless Love anticipazioni 29 aprile | La Rivelazione di Zeynep lascia Kemal senza parole

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 aprile 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda lunedì 29su Canale 5.della trama della puntata diin onda lunedì 29su Canale 5:chiede aiuto a Zehir. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore trae Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap viene trasmessa alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30 ed è disponibile, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 27Nihan telefona a Emir e gli chiede se è coinvolto nell'incidente di Onder. Nihan riceve una chiamata dalla polizia in cui le …