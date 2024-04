E io invece dico che Vannacci ha ragione

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 aprile 2024) Eh, ragazzi, nella democrazia di massa la propaganda è tutto, per questo i sinistri scrutano insonni al microscopio ogni virgola altrui. L’ultima è questa: il generaleha detto che per gli studenti disabili ci vogliono classi separate. Poiché si è candidato con la Lega, addosso. Si fosse candidato col Pd, elogi e dibattito costruttivo. Al grido di lesa inclusione, pure i pavidi del centro, del centrodestra e della destra hanno preso le distanze per evitare le sassate. Non hanno mai capito che contro chi grida bisogna gridare di più, e se la fanno sotto a ogni piè sospinto, così lasciando il campo, l’iniziativa e la narrazione alla sinistra. La quale finisce sempre col comandare a forza di parole (non sapendo fare altro), un’egemonia culturale che si regge solo, ahimè, sulla pavidità degli altri. Ma andiamo a vederla da vicino, quest’ennesima diatriba. Eh, ...