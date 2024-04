E’ al caramello - tutti sono impazziti per questo plumcake! Lo vorrebbero tutti i giorni!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 28 aprile 2024) Un dolce che in famiglia mi chiedono praticamenteè la torta al. Questa torta semplice, morbida e deliziosa la preparo in 5 minuti e i procedimentialla portata di. Per non correre il rischio di sbagliare, cosa molto difficile, c’è la videoricetta alla fine della pagina. Gli ingredienti da usaregenuini e anche i miei ospiti l’adorano. L’impasto didolce fatto in casa è pronto in 5 minuti e alla fine mi basta solo infornare il risultato in uno stampo per. Dopodichè riesco a servire a tavola una torta che non ha nulla da invidiare a quelle più elaborate. Gli ingredienti da usarei seguenti: 1 ...