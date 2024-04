Draghi - dopo aver distrutto l’Itali - gioca a fare il protezionista

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr – Se un ingegnere avesse costruito un ponte che poi è crollato, gli affidereste la costruzione di un nuovo ponte? Se un banchiere avesse fatto fallire una banca, gli affidereste i vostri risparmi? Se un chirurgo facesse morire i suoi pazienti durante l’operazione, viste operare da lui? Ebbene, Marioprova di nuovo a raccontarci di quanto sia bene fidarci di lui per le sfide future e lo fa, per la seconda volta, alla Conferenza europea sui diritti sociali. Per il momento, lasciamo perdere l’ultimo buco da 170 miliardi generatosi col suo governo grazie ai superbonus facciate. In più, ci sarebbe già da raccontare di Mps, la banca del Pd con una voragine di perdite e della società Autostrade, quella del ponte Morandi e dei miliardi arrivati senza spiegazioni alle aziende dei Benetton. Oggi non parliamo di ...