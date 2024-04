Damiano Cavaglieri e la passionaccia per il Moto Club Clemencigh

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Iniziò a frequentare gli ambienticiclistici con nonno Primo. Allora ilOscaraveva sede nel “vecchio“ Circolo Garibaldi.non avrebbe mai potuto immaginare che, tempo dopo, sarebbe diventato il responsabile del sodalizio cittadino fondato nel 1919. Invece, 52 anni, impegnato nello scatolificio di famiglia, si è trovato sempre di più coinvolto in quella che, in teoria, era una semplice. Tutto iniziò nel 2000 con l’iscrizione: "Collaborai per l’organizzazione di alcune gare. Mi è piaciuto l’ambiente e mi ci sono affezionato. E sono rimasto". Un percorso di sola andata: il bambino che una volta curiosava nella vecchia sede sul Lambro, ora passa molte ore nella sede di Corso Milano. ...