Corinne Clery | Ecco Quanto Prende Di Pensione!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 28 aprile 2024): la celebre attrice è ormai inda qualche anno e lei stessa ha svelato la cifra che riscuote ogni mese.che cosa ha detto e aammonta!è un’attrice di origine francese molto conosciuta e molto amata dal pubblico italiano. Nel corso degli ultimi anni è apparsa anche in alcune trasmissioni televisive come il Grande Fratello Vip ma, con l’età, anche lei percepisce mensilmente una. La stessane ha parlato in più di un’occasione ammettendo di non essere entusiasta della cifra che riscuote.: aammonta la suaè un’attrice molto ...