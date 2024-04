Consiglio europeo e Consiglio UE | che cosa sono e quali ruoli svolgono?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 aprile 2024) In questo articolo esaminiamo un’importantissima istituzione comunitaria, che è nata abbastanza recentemente con una duplice finalità. Da un lato, quella di rispondere alle istanze che chiedevano una maggiore rappresentatività dei Paesi dell’Unione nella fase legislativa e decisionale. Dall’altro lato, per comporre le diverse posizioni che, non di rado, finivano per bloccare l’attività dell’Unione medesima a causa delle differenti vedute esistenti su importanti questioni tra Parlamento e Commissione. Ilha inoltre la particolarità di essere un’istituzione che si articola in due consessi di differente composizione. Ile ildell’Unione Europea: è la stessa istituzione ma in due formazioni differenti. Vediamo ...