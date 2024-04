Condannò il pestaggio degli studenti davanti al liceo - lettere di minacce alla preside Savino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Firenze, 28 aprile 2024 – Insulti, intimidazioni,. Annalisa, ladelscientifico Leonardo da Vinci di Firenze – che nel febbraio 2023con una lettera inviata ai suoiildiavvenutoalclassico di Michelangelo da parte di militanti di destra di Azione studentesca – ha denunciatoDigos alcunericevute contenenti offese e intimidazioni. Negli ultimi tempi, in particolare, laha ricevuto trerecapitate a scuole. Nella prima missiva la si ammonisce in modo volgare a non scrivere cose ideologiche; in una seconda lettera c’erano escrementi. La Digos ...