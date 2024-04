‘Concerti per Federico’ - nel segno dell’anima ‘blues’ di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 2 maggio ore 19, a, con ingresso libero nel Complesso universitario di Monte Sant’Angelo (Via Vicinale Cupa Cintia 26), si svolgerà “Blues mediterraneo, da Scarlatti a Pino Daniele”, terzo appuntamento dell’edizione 2024 dei Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti, rassegna ideata in partnership con la Federico II dinell’ambito di F2 Cultura, per aprire gli spazi accademici alla grande musica con eventi che si intrecciano anche con le celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo federiciano. “Blues mediterraneo” è un appuntamento originale di visioni e fusioni inedite tra classico, jazz e pop, neldi, che narra con la voce dell’Orchestra sinfonica, fusa con il classico Jazz quartet, la grande ...