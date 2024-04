Colti di sorpresa dalla storia Le prime risaie? A Pandino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) "Il riso? È spuntato per la prima volta a Crema". Lo dice Luigi Dossena, grande appassionato diche nelle sue ricerche è riuscito a stabilire il percorso che questo cereale ha fattoCina fino alle porte di Crema, esattamente nel Moso. La coltura del riso, che oggi vede la sua terra d’elezione in Piemonte, ha visto lepiantine spuntare nel Cremasco, trae Crema, nella palude del Moso, scelta dai frati per provare a piantare questo cereale per verificare se fosse commestibile. E proprio da questi esperimenti in poco tempo, visto che il cereale era commestibile, la coltura si diffuse in tutto il nord Italia, con luogo d’elezione il basso Piemonte. Ma come è arrivato il riso da queste parti? "Si deve sapere – sostiene Dossena – che Borso d’Este arrivò in soccorso dei duchi di Milano nelle ...