Colesterolo? Bevete i giusti agrumi

(Di domenica 28 aprile 2024) Il primo (ed unico ) ponte sullo stretto di Messina fu creato dai Romani nel 251 a.C. nel pieno delle guerre puniche. Narra lo storico Strabone che già nel 300 a.C. i flussi commerciali dalla Sicilia (allora cartaginese ) verso Roma erano cospicui e frequenti. In particolare arrivavano da Cartagine per sbarcare a Palermo una miriade di pregiati, frutti che poi attraverso lo stretto arrivavano a Roma. E tutto ciò non ci deve meravigliare. Le tecniche agricole cartaginesi per produrre olio e limoni era note in tutto il mondo. Annibale, ad esempio, era noto non solo per le virtù belliche ma anche per l’immensa produzione di limoni che aveva nei territori Numidi. Bene: gli storici ci narrano che nel 251 il Console Lucio Cecilio Metello dopo aver sterminato i cartaginesi nella battaglia di Palermo costruì un ponte di barche tra Messina e Reggio per portare a Roma ...