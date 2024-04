Cinque modalità per il fuoristrada

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Nuovo Duster è disponibile con trazione 4x4 e Terrain Control che può essere gestito attraverso 5di guida: AUTO: il sistema gestisce automaticamente la coppia tra l’avantreno e il retrotreno in base all’aderenza e velocità. SNOW: ottimizza le traiettorie sulle strade sdrucciolevoli grazie a specifiche impostazioni del controllo di stabilità e del sistema di controllo trazione. MUD/SAND: per circolare su superfici instabili, come i sentieri fangosi o sabbiosi. OFF-ROAD: offre le migliori capacità off-road su percorsi difficili. Distribuisce in modo automatico e ottimale la coppia tra le ruote anteriori e posteriori a seconda delle condizioni di aderenza rilevate e della velocità del veicolo. ECO: consente di ottimizzare i consumi di carburante agendo sulla climatizzazione e sulle prestazioni del veicolo.