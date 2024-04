Ciclismo Giro di Romagna | Valorizziamo il territorio

E’ andato al portoghese Antonio Morgado il Giro della Romagna 2024, tornato in calendario per la prima volta dal lontano 2011. Prima vittoria in carriera per il classe 2004 dell’UAE Team Emirates, che al termine dei 196 chilometri da Lugo a Castrocaro Terme è riuscito ad avere la meglio in volata, ...

L’87° Giro della Romagna Pro è ai nastri di Partenza. Aumenta l’attesa in un territorio che da tredici anni aspetta il ritorno di una delle più antiche e prestigiose classiche del ciclismo italiano e internazionale. Al via quindi oggi verso le 10.50 da piazza Baracca a Lugo per dirigersi lungo un ...

