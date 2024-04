Ciani presenta i suoi 12 candidati Ecco tutti gli aspiranti consiglieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024)ti ieri idella lista "Rilanciamo Vernio" che vede come candidato sindaco Marco. Alcuni nomi erano già usciti nelle scorse settimane, prima all’annuncio della lista e poi con l’apertura del comitato elettorale. L’evento di ieri, in piazza del Caffè Nuovo, negli spazi dell’ex Banca Toscana, ha formalizzato la presenza degli altrial consiglio, 12 in tutto, di cui 4 donne e 8 uomini. "Tutte persone di grande valore – ha commentato Marco, che, se eletto, intende dare una delega ad ogni consigliere, per un maggior coinvolgimento e rapnza e soprattutto per le grandi competenze che ciascuno deisi porta dietro – persone conosciute, benvolute nei vari paesi che abitano e a cui sta davvero a cuore rilanciare il Comune ...