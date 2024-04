Chiaiano - scoperto con droga e munizioni | arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Gli agenti del commissariato di Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giovanni Antonio Campano all'angolo con via Santa Maria a Cubito hanno notato un'auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato; gli agenti, all'interno dell'autovettura, ben occultati, hanno trovato due involucri di hashish per un peso complessivo di circa 1 chilo. Inoltre, hanno esteso l'attività di controllo nell'abitazione dell'indagato, dove hanno trovato 16 proiettili calibro 6.35 ed un silenziatore, di fattura artigianale, per arma da fuoco. Il 45enne, con precedenti di polizia, è statoper detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.