Chi è Marco Cucolo - il fidanzato di Lory Del Santo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 28 aprile 2024) . Figli Chi è ildiDel? La nota showgirl e regista è ospite oggi a Domenica In per una lunga intervista con Mara Venier. Durante la sua vita la showgirl ha avuto quattro figli, ma tre di loro sono morti nel corso degli anni causandole un grande dolore. Il primo, Conor, avuto con Eric Clapton, morì nel 1991 all’età di 5 anni cadendo dal balcone del 53esimo piano del grattacielo ‘Galeria’ di New York. Il bimbo precipitò nel vuoto sotto gli occhi increduli della tata, che lo vide attraversare una porta-finestra lasciata sbadatamente aperta da un addetto alle pulizie dell’edificio. Conor si trovava lì con sua madre da qualche giorno proprio per incontrare il padre, in città per dei concerti. Una tragedia che ha sconvolto la vita die del padre del piccolo, che nel 1992 ha dedicato una canzone al ...