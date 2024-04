CHE TEMPO CHE FA | SCURATI - FAGNANI E BURIONI PER UNA PUNTATA CHE FARÀ PARLARE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 28 aprile 2024) Domenica 28 aprile 2024 sul NOVE, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ospiti di questa: Francesca, conduttrice di “Belve” e autrice del libro inchiesta “Mala. Roma Criminale” in uscita il 30 aprile; lo scrittore Premio Strega Antonio. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, protagonisti di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”; Noemi, in anteprima tv col nuovo singolo “Non ho bisogno di te” e conduttrice insieme a Ermal Meta del prossimo Concerto del Primo Maggio di Roma. E ancora: il Presidente del CONI Giovanni Malagò; Franco Di Mare, in libreria con “Le parole, per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi”; il content creator e divulgatore Edoardo Prati; Roberto, Professore Ordinario di Microbiologia e ...