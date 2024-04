Che fine hanno fatto le vere commedie romantiche?

Se il fine giustifica i mezzi, come vuole il celebre detto machiavellico che Machiavelli non disse mai, la settimana giustifica il fine? Ossia il fine settimana, che non è lo scopo della settimana, ma i suoi due giorni finali, sabato e domenica: in altri termini la sua fine, che nel passaggio ...

