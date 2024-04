C’è un’operazione d’intelligence dietro la nascita dell’industria orologiera svizzera

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 aprile 2024) Il libro “Disrupting Time” di Aaron Stark si incentra sulla rivoluzione nell’industria dell’orologeria, introdotta nell’Ottocento da alcuni geniali innovatori americani e sulle conseguenze disastrose che tutto ciò determinerà nella sino ad allora tranquilla manifattura. La vicenda si svolge nella seconda metà del XIX Secolo, epoca in cui il Nuovo Mondo si affaccia con prepotenza sulla scena globale come motore di innovazione industriale, manageriale e commerciale. Anche il settore dell’orologeria, all’epoca uno dei campi di più avanzato sviluppo tecnologico non sfugge alle dinamiche dei nuovi tempi; processi industriali, sviluppo delle reti ferroviarie, urbanizzazione crescente determinano l’importanza sociale della puntualità. Un’ulteriore, forte spinta viene dal mondo militare che necessita in battaglia di manovre accuratamente coordinati nel tempo. Succede ...