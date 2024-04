C' è chi prende sul serio la fantasticheria di andare a vivere con gli amici di una vita E sta calcolando rischi e vantaggi O stringe parentele svincolate dai legami di sangue Parlano i costruttori di case comuni - quelli che iniziano oggi E chi lo fa da 45 anni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 28 aprile 2024) Ci sono momenti nellain cui tutto sembra perfetto. In cui le ombre sono in equilibrio con le luci. È l’incanto dell’attimo. «Ma perché non andiamo atutti insieme?». L’idea era nata così, nella testa di Elisa Sorri, durante la vacanza con un gruppo di. «Avevamo 40e stavamo trascorrendo alcune settimane d’agosto insieme. I bambini giocavano tra di loro, noi avevamo il tempo di chiacchierare, di condividere un caffè. Ci sembrava che tutto, stando insieme, fosse meno faticoso». Condividere le vacanze è stata una consuetudine che hanno mantenuto finché i figli non hanno preso la loro strada. Nel frattempo, sono trascorsi 25, l’zia ha cambiato forma, ma non si è sgualcita. ...