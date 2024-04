Cavalieri di S Stefano ll nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Si è insediato ilConsiglio di Amministrazione dell’Istituzione deidi Santo, erede dei beni patrimoniali dell’antico Ordine Militare ai sensi del Decreto deldella Repubblica. IlConsiglio ha proceduto all’elezione deled è risultato eletto all’unanimità il dottor Umberto Ascani Menicucci, che per la sua competenza nel settore storico militare del periodo moderno, sta ricoprendo il prestigioso incarico già da alcuni anni. Laureato a Pisa, con una vasta conoscenza di lingue straniere (inglese, tedesco, spagnolo, francese e russo) Ascani ha partecipato come relatore in numerosi congressi a livello internazionale e ha diretto tre enti pubblici di rilevante importanza ottenendo la Stella al merito del Lavoro. Grande Ufficiale ...