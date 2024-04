Casalguidi-Luco è uno spareggio per i playoff

(Di domenica 28 aprile 2024) Due turni alla conclusione del girone A di Promozione. Alle 16 si giocano, Lampo Meridien-Pieve Fosciana, Real Cerrretese-Larcianese e Castelnuovo Garfagnana-Intercomunale Monsummano. Qui. La formazione allenata da Benesperi è quarta ed è a un passo dal raggiungimento dei. Battendo il, ilandrebbe a quota 53 punti e certo di disputare gli spareggi per Eccellenza. Qui Larcianese. Sfida importantissima sia per il Real, a solo un punto dalla coppia di testa formata da Viareggio e Pietrasanta, che per la Larcianese, a un punto dalla zona. Gara ricca di ex: nella Cerretese troviamo i dirigenti Beneforti e Carli, l’allenatore Petroni, il suo vice Baldaccini ed il calciatore Melani. Nella Larcianese invece giocano ...

