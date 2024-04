Carlos Augusto | Inter - più bello di quanto immaginassi! Ora festa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024)è statocettato a San Siro dopo il fischio finale di-Torino, sfida della trentaquattresima giornata di Serie A andata in scena alle ore 12.30 con i nerazzurri già Campioni d’Italia e vittoriosi per 2-0. Di seguitodetto a DAZN PIÙDELL’IMMAGINAZIONE –ha parlato così dopo-Torino: «Immaginavo di arrivare in un gruppo vincente, è chiaro che è meglio di, anche vincere lo scudetto al derby. Abbiamo vinto anche la Supercoppa, sono troppo felice. Ora aspettiamo la piazza piena. Siamo tutti pronti in ogni ruolo, tutti noi conosciamo i meccanismi e facendo due ruoli posso aiutare la squadra il più possibile.? ...