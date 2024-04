Captur lancia la sfida ai Suv compatti con benzina e Gpl

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) di Francesco Forni Tutta sostanza e sempre in cima alle preferenze, Renaultsi aggiorna con un restyling di impatto. Rimane sulla breccia il bestseller della Casa francese in Italia dal 2021, forte successo globale da oltre 2 milioni di esemplari. Presenta una stazza generosa per il Segmento B, lunga di 4,23 metri. Il design del frontale è inedito e molto più moderno. I fari full led, di serie su tutti gli allestimenti, cambiano lo sguardo, esordisce sul modello il nuovo logo, davanti e dietro. Spicca il nuovo motivo della griglia, che presenta una sorta di espansione della stessa losanga Renault verso l’esterno. In abitacolo svetta la pdigitale, con la strumentazione schermo fino a 10,25 pollici e il display centrale verticale da 10,4 pollici. LaEsprit Alpine, al vertice della gamma, come da tradizione nel ...