Cancro - Linfoma | I 5 Sintomi Principali!

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilè undel sistema linfatico che include varietà come Hodgkin e non-Hodgkin. Il trattamento può includere chemioterapia, radioterapia e immunoterapia. Ecco i 5per riconoscerlo! Ilè un tipo diche colpisce il sistema linfatico, una componente essenziale del sistema immunitario del corpo. Esso si classifica principalmente in due categorie:di Hodgkin enon-Hodgkin, con quest’ultimo che rappresenta la maggioranza dei casi. La distinzione tra i due tipi si basa sulle caratteristiche cellulari specifiche riscontrate durante l’analisi di laboratorio. Cause delLe cause esatte delrimangono in gran parte sconosciute, ma alcuni fattori di rischio sono stati identificati. ...