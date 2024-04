Brommapojkarna-IFK Goteborg lunedì 29 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di domenica 28 aprile 2024) Sesto turno di Allsvenskan che si chiude con ben 4 gare in programma in questo, una delle quali vede la grande sorpresadi Mellberg affrontare la nobile decaduta IFK. I rossoneri hanno fatto 8 punti in questo inizio di stagione perdendo solamente contro l’Hacken ma segnando la bellezza di 12 gol, più di 2 a partita. Un ottimo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lunedì 1 aprile 2024 si insedierà il nuovo vicario del questore della Provincia di Cosenza , Ferruccio Martucci , 55 anni, laureato in giurisprudenza presso l’Università di Catanzaro e abilitato all’esercizio della professione legale. Nel 1994 entra a far parte nella Polizia di Stato nel ruolo degli ... Continua a leggere>>

Mentre i deputati della Lega hanno celebrato questo risultato come un'opportunità di crescita per il Paese, l'opposizione , rappresentata dal Partito Democratico, critica aspramente la procedura, ...

Continua a leggere>>

'Non so cosa farò' - dichiara la donna - 'lunedì verranno e mi faranno andare via con la forza pubblica'. 'Questo è un problema che dura da tempo, non è un caso isolato, è da quasi 30 anni che non si ...

Continua a leggere>>