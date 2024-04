Britney Spears chiude la causa con il padre Jamie | “Pagherà lei le spese legali - è furiosa”

(Di domenica 28 aprile 2024) Nonostante il desiderio di libertà sia stato totalmente realizzato,non è contenta di come si sia concluso il processo riguardo il pagamento dellenella battaglia contro ilper la conservatorship: oltre a non ricevere soldi, dovrà pagare circa 2 milioni di dollari.

Molti si aspettavano di vedere Britney Spears sul palco del The Celebration Tour nelle date di Los Angeles, ma questo non è successo. Eppure adesso scopriamo che l’invito c’è stato, Madonna ha davvero pensato di esibirsi con l’amica e collega, che però si è rifiutata. La regina del pop aveva anche ... Continua a leggere>>

Britney Spears è ufficialmente una donna completamente libera. È finita la battaglia legale con il padre Jamie Spears iniziata nel 2021. L’uomo, per ben tredici anni, ha avuto il controllo della vita privata e pubblica della figlia che da ora in poi non sarà più costretta a presenziare in ... Continua a leggere>>

Non è affatto un periodo semplice quello che sta vivendo Britney Spears in questi ultimi mesi. Finalmente, stando a quanto deciso dai giudici, da oggi la popstar è una donna libera e svincolata (dopo 13 anni) dalla tutela legale del padre , iniziata nel 2008 a seguito degli ormai celebri crolli ... Continua a leggere>>

britney spears furiosa: rompe il parabrezza per i paparazzi e dovrà pagare due milioni di dollari per chiudere la causa col padre - Non è affatto un periodo semplice quello che sta vivendo britney spears in questi ultimi mesi. Finalmente, stando a quanto deciso dai giudici, da oggi la popstar è una donna libera e svincolata (dopo ...

Continua a leggere>>

britney spears patteggia col padre, ma dovrà pagare le spese legali. Tmz, la popstar è furiosa - In gioco ci sono le spese legali di Jamie, che ammonterebbero a due milioni di dollari. Lui si dice sollevato che sia finita seppure dispiaciuto per le accuse che la figlia le ha rivolto. La spears so ...

Continua a leggere>>

britney spears raggiunge un accordo con il padre per le spese legali - britney spears, la popstar internazionale, ha finalmente raggiunto un accordo con suo padre, Jamie spears, mettendo fine a una lunga battaglia legale. L'accordo riguarda il pagamento delle spese legal ...

Continua a leggere>>