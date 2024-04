Brescia non punge più Il muro dello Spezia diventa invalicabile

Tra un attacco spuntato per pesanti assenze e quello più scarso di tutta la B non poteva che finire senza reti. Avanti piano, lo Spezia sarebbe salvo per la prima volta in stagione grazie agli 8 punti conquistati nella classifica avulsa con Ascoli (6) e Ternana (2). Una zattera assai ... Continua a leggere>>

