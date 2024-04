Brasileirão 2024 | in Italia le partite sono visibili in streaming su Globoplay Internaçional

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di domenica 28 aprile 2024) In un primo momento, quando nella giornata di ieri pubblicavo la notizia secondo la quale Fanatiz avesse rinnovato i diritti anche nelil campionato, non avevo colto una frase cruciale nel comunicato: i contenuti non sarebbero stati disponibili inma solo negli Stati Uniti e in Canada. Grazie alle segnalazioni sul gruppo … L'articolo proviene da Sport in TV.