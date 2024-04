Bonus da 940 euro nelle card Dedicata a te e Carta acquisti | come richiederlo e a chi spetta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 aprile 2024) Sono sempre di più gli strumenti a sostegno delle fasce deboli della popolazione italiana. Tra questi, ci sono due misure nazionali che permettono alle famiglie di avere qualche risorsa extra per la spesa, arrivando fino a 940per coloro che soddisfano i requisiti per entrambi i benefici. Nel dettaglio, ci riferiamo allae alla “sociala te, compatibili tra di loro pur con delle regole differenti da soddisfare. Non è quindi ununico, bensì uno doppio legato a due misure erogate lo scorso anno: la Cartea te è stata erogata dall’Inps in collaborazione con i comuni e Poste Italiane ma che ancora non è attiva, mentre laè già attiva e ormai in vigore da diversi ...