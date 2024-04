Bollate - Greta Cecchett - 2mila strike out | è nella storia del softball

bollate, greta Cecchetti, 2mila strike out: è nella storia del softball - bollate, greta Cecchetti, 2mila strike out: è nella storia del softball. Sabato della scorsa settimana nel confronto di softball tra MKF bollate e ...

Continua a leggere>>

Softball A1, pari del Saronno a bollate. Caronno vince e resta terza - bollate - Nel giorno della Festa della Liberazione tre serie disputate in A1 softball si chiudono con una vittoria a testa, tra cui l'atteso derby di alta ...

Continua a leggere>>

La crisi climatica è in tavola ma millennial e politici lo ignorano - La crisi climatica dovrebbe averci dato una botta in testa e averci ricordato che nulla si crea gratuitamente e per magia e nulla si distrugge appena lo chiudiamo in un cestino ...

Continua a leggere>>