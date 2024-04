Blitz antidroga dei carabinieri a Roma - al setaccio dal Centro alle periferie

(Di domenica 28 aprile 2024) In manette 11 persone, con centinaia di dosi sequestrate e contanti dallo spaccio. – corrieredellacittà.com Nuovo giro di vite delle forze dell’ordine a, con controllisu tutto il territorio della Capitale, dal. Idel Comando provinciale dihanno eseguito una serie di controlli hanno portato all’arresto, d’intesa con la procura della Repubblica di, di 11 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti: tra queste cocaina, crack, marijuana e hashish. Controlli al Quarticciolo: arrestato un 28enne per spaccio Nel quartiere Quarticciolo, idella Stazione diTor Tre Teste, hanno arrestato un 28enne originario della provincia ...

